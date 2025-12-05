Visite guidée de Charleville à la lanterne Charleville-Mézières

Visite guidée de Charleville à la lanterne

Cette visite hors du commun va vous faire Flash ! Venez ressentir le centre ancien de Charleville et découvrir son histoire en suivant un drôle de fil conducteur : la Lumière. Ce qui nous a donné l’idée…lumineuse de cette visite ? Qu’il était une fois, à la fin du XIX° siècle, au n°4 de la Place Ducale, un ferblantier qui vivait au n°4 de la Place Ducale et fabriquait, entre autres objets en fer blanc : des lanternes ! Mais, nom d’une petite flamme ! Ces objets ont été justement inventés et perfectionnés au XVII° siècle, l’époque où fut inventée, elle aussi, notre ville ! Vous nous suivez ? Munis d’une lanterne, tels une guirlande lumineuse, vous vous laisserez guider en suivant l’inventaire à la Prévert de votre allumée de guide pour finir en poésie sur les hauteurs de Charleville. Pour éclairer quelle révélation ? : que c’est beau une ville la nuit !Pour réserver, cliquez ici !

English :

This extraordinary tour will make you Flash! Come and get a feel for Charleville’s old town and discover its history by following a strange thread: Light. What gave us the bright idea for this tour? That once upon a time, at the end of the 19th century, a tinsmith lived at no. 4 Place Ducale and made, among other tin objects: lanterns! But what a little flame! Lanterns were invented and perfected in the 17th century, when our town was also invented! Are you following us? Equipped with a lantern, like a string of lights, you’ll be guided through the Prévert inventory of your guide, ending in poetry on the heights of Charleville. And what revelation is this? to book, click here!

German :

Diese ungewöhnliche Führung wird Sie Flash! Fühlen Sie das alte Zentrum von Charleville und entdecken Sie seine Geschichte, indem Sie einem seltsamen roten Faden folgen: dem Licht. Was hat uns auf die … leuchtende Idee zu dieser Führung gebracht? Dass es einmal, am Ende des 19. Jahrhunderts, in der Nr. 4 der Place Ducale einen Zinngießer gab, der dort lebte und neben anderen Gegenständen aus Weißblech auch Laternen herstellte! Aber, um Himmels willen, eine kleine Flamme! Diese Gegenstände wurden im 17. Jahrhundert erfunden und perfektioniert, als auch unsere Stadt erfunden wurde! Folgt ihr uns? Ausgestattet mit einer Laterne, wie eine Lichterkette, lassen Sie sich durch das Inventar à la Prévert Ihrer aufgeweckten Reiseleiterin führen und enden in Poesie auf den Anhöhen von Charleville. Um welche Offenbarung zu erhellen? wie schön ist eine Stadt bei Nacht!Um zu buchen, klicken Sie hier!

Italiano :

Questa visita straordinaria vi lascerà a bocca aperta! Venite a conoscere il centro storico di Charleville e a scoprire la sua storia seguendo uno strano filo conduttore: la luce. Come ci è venuta la brillante idea di questo tour? Che un tempo, alla fine del XIX secolo, al n. 4 di Place Ducale viveva un lattoniere che produceva, tra gli altri oggetti di latta, delle lanterne! Ma che piccola fiamma! Questi oggetti sono stati inventati e perfezionati nel XVII secolo, quando è stata inventata anche la nostra città! Ci state seguendo? Muniti di una lanterna, come una ghirlanda di luci, sarete guidati attraverso l’inventario prévertista della vostra guida illuminata, per finire in poesia sulle alture di Charleville. Che rivelazione! per prenotare, cliccate qui!

Espanol :

Esta extraordinaria visita le dejará boquiabierto Venga a conocer el casco antiguo de Charleville y descubra su historia siguiendo un extraño hilo conductor: la luz. ¿Cómo se nos ocurrió la brillante idea de esta visita? Que antaño, a finales del siglo XIX, un hojalatero vivía en el número 4 de la Place Ducale y fabricaba, entre otros objetos de hojalata: ¡linternas! Pero ¡qué poca llama! Estos objetos se inventaron y perfeccionaron en el siglo XVII, ¡cuando también se inventó nuestra ciudad! ¿Nos sigue? Equipado con un farolillo, como una ristra de luces, se dejará guiar por el inventario de su guía, al estilo de Prévert, para acabar en poesía en las alturas de Charleville. ¡Toda una revelación! para reservar, haga clic aquí

