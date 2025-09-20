Visite guidée de Charolles Musée du Prieuré – Jean Laronze Charolles

Accès libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Au départ du musée du Prieuré – Jean Laronze, vous découvrirez les sites les plus anciens de la ville médiévale de Charolles. Vous parcourerez la cité des comtes charolais jusqu’à l’ancien château des ducs de Bourgogne et aurez la chance d’entrer dans les deux seules tours encore existantes : la Tour téméraire et la Tour de diamants. La visite se poursuivra par la salle du bailliage, l’ancienne maison des sires de la Madeleine et le couvent des Clarisses (actuel bureau d’information touristique).

Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 Rue du Prieuré, 71120 Charolles, France Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385242474 https://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure-jean-laronze Ancien prieuré clunisien dont l’origine remonte au Xe siècle et les vestiges s’étendent du XIIe au XVIe siècles. La salle capitulaire, XV-XVIe siècles, a été restaurée en 2003. Depuis Mâcon / Paray – Le – Monial / Génelard : Suivre La Clayette, prendre à gauche avant de sortir de Charolles, traverser la cité bel air, suivre Musée du Prieuré /Prieuré /Hôpital Depuis La Clayette : Entrée dans Charolles, prendre la première à droite, suivre Musée du Prieuré /Prieuré /Hôpital

