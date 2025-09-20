Visite guidée de château fort dans un décor médiéval animé Château de Gombervaux Vaucouleurs

L’accès au site est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais pas au château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Comme chaque année, lors de ce rendez-vous, vous pouvez profiter de visites guidées et commentées d’anecdotes. Vous aurez un accès libre à la tour Ouest, au donjon et à la salle voûtée qui sont d’ordinaire fermés au public. Vous profiterez de l’ensemble du site dans un décor médiéval animé.

Château de Gombervaux D964, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est 06 51 58 14 45 http://www.gombervaux.fr/ Le château de Gombervaux est un château du XIVe siècle situé près de Vaucouleurs dans la Meuse, en région Grand Est. Il s’agit d’une maison forte, dont il ne subsiste que la façade. Elle était dotée de quatre tours d’angle et d’un donjon-porche à créneaux. Elle est entourée de douves remplies d’eau, alimentées par trois sources, régulées par une vanne, et le trop-plein s’écoule dans le fossé dit de Gombervaux. Il a été classé au titre des Monuments historiques en 1994. À 3 km de Vaucouleurs sur la D964 entre Vaucouleurs et Void-Vacon direction Verdun.

© Lisa Jacques