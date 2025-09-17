Visite guidée de Châtellerault Devant le kiosque Châtellerault

Devant le kiosque Boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Envie de (re)découvrir Châtellerault autrement ?

Montez à bord de notre bus et laissez-vous guider pour un tour unique de la ville !

Au programme

Une balade conviviale et accessible à tous

Les incontournables de Châtellerault vus autrement

Des anecdotes surprenantes sur l’histoire et le patrimoine local

Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant un mail à [bustac@keolis.com](mailto:bustac@keolis.com) .

Devant le kiosque Boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine bustac@keolis.com

