Visite guidée de Châtellerault Devant le kiosque Châtellerault

Devant le kiosque Boulevard Blossac Châtellerault
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Envie de (re)découvrir Châtellerault autrement ?
Montez à bord de notre bus et laissez-vous guider pour un tour unique de la ville !
Au programme
Une balade conviviale et accessible à tous
Les incontournables de Châtellerault vus autrement
Des anecdotes surprenantes sur l’histoire et le patrimoine local
Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant un mail à [bustac@keolis.com](mailto:bustac@keolis.com) .
Devant le kiosque Boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine bustac@keolis.com
