Visite guidée de Châtillon-en-Diois Les Médiévales Square Jean Giono Châtillon-en-Diois 9 juillet 2025 10:15

Drôme

Visite guidée de Châtillon-en-Diois Les Médiévales Square Jean Giono Office de Tourisme Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-07-09 10:15:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-07-09

Partez avec Stéphanie, notre guide conférencière, à la (re)découverte de ce village médiéval et botanique, classé « Plus Beaux Villages de France ». Village pittoresque aux nombreuses ruelles voutées, Châtillon-en-Diois est un trésor du Pays Diois.

Square Jean Giono Office de Tourisme

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 10 07 contact@diois-tourisme.com

English : Guided Visit of the Medieval Village of Châtillon-en-Diois (in French)

Join Stéphanie, the Tourist Office’s tour guide, to discover or re-discover this botanical medieval village labelled ‘one of France’s most beautiful village’. Its many small vaulted streets makes Châtillon-en-Diois one of the Pays Diois most picturesque village.

German :

Gehen Sie mit Stéphanie, unserer Fremdenführerin, auf die (Wieder-)Entdeckung dieses mittelalterlichen und botanischen Dorfes, das als « Plus Beaux Villages de France » (Schönste Dörfer Frankreichs) klassifiziert ist. Châtillon-en-Diois ist ein malerisches Dorf mit vielen kleinen Gassen und Gewölben und ein Schatz des Pays Diois.

Italiano :

Unitevi a Stéphanie, la nostra guida turistica, alla (ri)scoperta di questo villaggio medievale e botanico, annoverato tra i « Borghi più belli di Francia ». Un villaggio pittoresco con molte strade a volta, Châtillon-en-Diois è uno dei tesori della regione del Diois.

Espanol :

Acompañe a Stéphanie, nuestra guía, a (re)descubrir este pueblo medieval y botánico, catalogado como uno de los « Pueblos más bonitos de Francia ». Châtillon-en-Diois, pueblo pintoresco con numerosas calles abovedadas, es uno de los tesoros de la región de Diois.

