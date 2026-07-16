Visite guidée de Châtillon-sur-Saône, Maisons musée, Châtillon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée de Châtillon-sur-Saône Dimanche 20 septembre, 15h00 Maisons musée Vosges

5€ (compris l’accès aux maisons musée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Nous vous proposons une visite d’une ancienne cité fortifiée aux portes de la Lorraine, qui conserve un important patrimoine historique et mobilier.

Maisons musée 12 rue de l’assaut 88410 Châtillon-sur-Saône Châtillon-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est 0781889308 Anciennne cité fortifiée au patrimoine immobilier important, située aux limites de trois provinces : Franche-Comté, Lorraine, Champagne-Ardennes. La cité mérite un détour : classée « beau village Lorrain » et « petite cité de caractère », laissez-vous surprendre par l’atmosphère et les paysages environnants.

Cité Renaissance de Châtillon-sur-Saône

Philippe Rudio