Visite guidée de Chevaigné Mairie de Chevaigné Chevaigné Samedi 6 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Une commune à découvrir : Chevaigné

Fondée en bordure de la voie gallo-romaine reliant Rennes à Avranches, Chevaigné longe le canal d’Ille-et-Rance et est traversée par la voie ferrée. Son église (15e et 16e siècle) possède un remarquable vitrail réalisé vers 1550.

Gratuit sur inscription sur le site : [https://www.tourisme-rennes.com/sortir/une-commune-a-decouvrir-chevaigne/](https://www.tourisme-rennes.com/sortir/une-commune-a-decouvrir-chevaigne/)

Places limitées

Début : 2025-09-06T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T16:00:00.000+02:00

http://ville-chevaigne.fr https://www.tourisme-rennes.com/sortir/une-commune-a-decouvrir-chevaigne/

Mairie de Chevaigné 4 rue de la mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

mairie@chevaigne.fr 02.99.55.82.17