Visite guidée de Combret et d’une maison seigneuriale Village de Combret Combret

Visite guidée de Combret et d’une maison seigneuriale 20 et 21 septembre Village de Combret Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées du village médiéval de Combret :

Le samedi 21/09 : visite guidée à 15h 30

Le dimanche 22/09 : visite guidée à 15h30

Visite du village le long de son circuit historique, visite d’une maison seigneuriale, etc

Venez découvrir ou redécouvrir le village de Combret, ses édifices classés, ses ruelles typiques. Les guides de l’association Combret Animations Patrimoine seronr ravis de partager avec vous la riche histoire de Combret.

Village de Combret Place du château, 12370 Combret Combret 12370 Aveyron Occitanie 06 84 01 70 39 Le village de Combret est construit sur un éperon rocheux très étroit, baigné par un méandre de la Rance. Depuis la rivière, les maisons en grès rouge s’accrochent aux ruelles escarpées de ce bourg médiéval. Classé « Petite Cité de Caractère », Combret n’a rien perdu de son âme. À découvrir : le jardin de Pierres, la halle de justice médiévale, l’église en partie romane et les magnifiques maisons de style Renaissance.

© Combret Animations Patrimoine