Visite guidée de Commentry Espace culturel la pléiade Commentry

Visite guidée de Commentry Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Espace culturel la pléiade Allier

Renseignements et réservations :

La Pléiade – 04 70 64 40 60

Départ de la Pléiade

• 10h et 14h30

Départ de la Pléiade pour rejoindre la Poudrière, puis le Parc de la Mine, la rue Christophe Thivrier avec la statue du Forgeron, pour finir Place du 14 Juillet.

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

©Catherine Senotier – Ville de Commentry