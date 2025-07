Visite guidée de Conches, 16.07.2025, à 15h Conches-en-Ouche

Visite guidée de Conches, 16.07.2025, à 15h Conches-en-Ouche mercredi 16 juillet 2025.

Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Visite guidée du centre historique de Conches-en-Ouche, cité millénaire

Visite guidée du centre historique de Conches-en-Ouche, cité millénaire .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98 tourisme@conchesenouche.com

English : Visite guidée de Conches, 16.07.2025, à 15h

Guided tour of the historic center of Conches-en-Ouche, a thousand-year-old town

German :

Führung durch das historische Zentrum von Conches-en-Ouche, einer tausendjährigen Stadt

Italiano :

Visita guidata al centro storico di Conches-en-Ouche, una città millenaria

Espanol :

Visita guiada del centro histórico de Conches-en-Ouche, ciudad milenaria

