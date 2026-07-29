Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Plouhinec
mardi 15 septembre 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec
Abri du marin de Poulgoazec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Venez assister en direct à la vente aux enchères à la halle à marée.
Une visite exceptionnelle à la découverte de la criée de Poulgoazec, singulière par la qualité de sa pêche côtière.
Accompagné par nos médiateurs, nous vous ferons découvrir l’histoire du port, ses techniques de pêches, les différentes espèces de poissons et les conditions de travail des marins-pêcheurs.
Sur réservation, 20 pers. max, chaussures fermées obligatoires, photos interdites à l’intérieur de la halle à marée.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Billetterie disponible dans le bureaux de l’Office de Tourisme.
Point de rendez-vous à l’Abri du marin de Plouhinec. .
Abri du marin de Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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