Visite guidée de Crissay-sur-Manse Crissay-sur-Manse

Visite guidée de Crissay-sur-Manse

Rue de l’Eglise Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Pourquoi le village de Crissay-sur-Manse, un des “plus beaux village de France” de Touraine, semble-t-il sortir tout droit de la Renaissance ? Et comment de si riches demeures médiévales se sont-elles construites dans ce petit village caché ?

Ensemble, déambulons autour des lieux emblématiques de ce village pour percer le mystère de ce trésor discret de la région. 5 .

Rue de l’Eglise Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 05 20 04 37 lesmondesdelouise2024@gmail.com

English :

Why does the village of Crissay-sur-Manse, one of Touraine’s « most beautiful villages in France », seem to come straight out of the Renaissance? And how did such rich medieval residences come to be built in this hidden little village?

Together, let’s stroll around the emblematic sites of this

German :

Warum scheint das Dorf Crissay-sur-Manse, eines der « schönsten Dörfer Frankreichs » in der Touraine, geradewegs aus der Renaissance zu stammen? Und wie wurden in diesem kleinen, versteckten Dorf so reiche mittelalterliche Häuser errichtet?

Schlendern Sie gemeinsam durch die symbolträchtigen Orte des Dorfes

Italiano :

Perché il villaggio di Crissay-sur-Manse, uno dei « più bei villaggi di Francia » in Touraine, sembra essere uscito direttamente dal Rinascimento? E come mai in questo piccolo villaggio nascosto sono state costruite case medievali così ricche?

Passeggiamo insieme in alcuni dei luoghi più emblematici di questo villaggio

Espanol :

¿Por qué Crissay-sur-Manse, uno de los pueblos más bonitos de Francia, en Touraine, parece salido directamente del Renacimiento? ¿Y cómo se construyeron casas medievales tan ricas en este pueblecito escondido?

Paseemos juntos por algunos de los lugares más emblemáticos de este pueblo

