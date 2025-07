Visite guidée de deux églises Église Notre-Dame d’Alban Alban

Visite guidée de deux églises 20 et 21 septembre Église Notre-Dame d’Alban Tarn

Gratuit. Prévoir un temps de trajet de 15 minutes en voiture entre les deux églises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite des églises remarquables d’Alban et de Lacalm

Laissez-vous enchanter par le patrimoine religieux exceptionnel de la Vallée du Tarn :

À Alban, l’église Notre-Dame dévoile un décor peint magistral signé Nicolaï Greschny, véritable bible illustrée.

À Lacalm (Le Fraysse), l’église dédiée à Saint Jean présente de remarquables boiseries sculptées par Pierre-Paul Laclau, classées Monument Historique.

Visites en partenariat avec l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois, et les mairies d’Alban et du Fraysse.

Église Notre-Dame d’Alban Pl. de l’Église, 81250 Alban Alban 81250 Tarn Occitanie

@Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts d’Alban