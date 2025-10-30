Visite guidée De fil en aiguille Alençon

Visite guidée De fil en aiguille Alençon jeudi 30 octobre 2025.

Visite guidée De fil en aiguille

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-30

En passant par la halle aux toiles, le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, l’hôtel Boyville ou la place Masson, remontez le fil de l’histoire et apprenez-en plus sur celles et ceux qui en ont fait la renommée d’Alençon.

Durée 1h30

Tarif 6€ par adulte

Réservation obligatoire au 02 33 80 66 33

Alençon tourisme, pour la deuxième année consécutive, s’engage pour Octobre Rose ! L’intégralité des recettes de cette sera reversé à la Ligue contre le Cancer du sein. .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

English : Visite guidée De fil en aiguille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée De fil en aiguille Alençon a été mis à jour le 2025-10-14 par OT CUA ALENCON