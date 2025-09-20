Visite guidée de Fontaine Daniel, village de caractère Place de l’Ondine, Fontaine Daniel, 53100 Saint Georges Buttavent Fontaine-Daniel

Visite guidée de Fontaine Daniel, village de caractère Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Place de l’Ondine, Fontaine Daniel, 53100 Saint Georges Buttavent Mayenne

Visites limitées à 30 personnes. Tarif unique 8,5€ / personne. Accès PMR difficile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’Office de Tourisme Mayenne Co vous invite à partir à la découverte de Fontaine-Daniel, un village de caractère.

Visite guidée de Fontaine-Daniel, village atypique édifié autour de la Manufacture “Toiles de Mayenne” implantée depuis 1806.

Découverte de l’ancienne abbaye cistercienne datant du 13ème siècle : visite du cloître et du cellier, remarquable salle voûtée en pierres. Visite de la Chapelle Saint-Michel, déambulation dans les rues du village et dans les jardins ouvriers.

Réservation obligatoire :

– en ligne https://www.mayenneco-tourisme.fr/visite-fontaine-daniel/

– ou à l’Office de Tourisme

Place de l'Ondine, Fontaine Daniel, 53100 Saint Georges Buttavent Fontaine-Daniel 53100 Mayenne Pays de la Loire

Fontaine Daniel – Lezbroz Teddy Verneuil