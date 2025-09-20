VISITE GUIDEE DE FONTAINE-DANIEL, VILLAGE DE CARACTERE Saint-Georges-Buttavent

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

L’Office de Tourisme Mayenne Co vous invite à partir à la découverte de Fontaine-Daniel, un village de caractère.

Visite guidée de Fontaine-Daniel, village atypique édifié autour de la Manufacture “Toiles de Mayenne” implantée depuis 1806.

Découverte de l’ancienne abbaye cistercienne datant du 13ème siècle visite du cloître et du cellier, remarquable salle voûtée en pierres. Visite de la Chapelle Saint-Michel, déambulation dans les rues du village et dans les jardins ouvriers.

Temps libre à la boutique Toiles de Mayenne.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme en ligne, par mail, téléphone ou à l’accueil. .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

The Mayenne Co Tourist Office invites you to discover Fontaine-Daniel, a village full of character.

German :

Das Fremdenverkehrsamt Mayenne Co lädt Sie ein, Fontaine-Daniel, ein Dorf mit Charakter, zu entdecken.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo della Mayenne Co vi invita a scoprire Fontaine-Daniel, un villaggio pieno di carattere.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Mayenne Co le invita a descubrir Fontaine-Daniel, un pueblo lleno de carácter.

