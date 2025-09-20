Visite guidée de Freigné et de son église Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre

Place du Chêne Vert Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le week-end du 20 et 21 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) ! Cette année 2025 le thème mit à l’honneur est le patrimoine architectural.

Les Amis du Patrimoine de Freigné Vallons-de-l’Erdre vous donnent rendez-vous les 2 journées de 14h30 à 18h00 pour une visite guidée et commentée de l’église et des points forts du village.

Départ de visite à 15h.

Durée de la visite 1h .

English :

On the weekend of September 20 and 21, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)! This year, 2025, the theme is architectural heritage.

German :

Am Wochenende des 20. und 21. Septembers können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes (JEP) das Kulturerbe des Pays d’Ancenis (wieder)entdecken! Das Thema des diesjährigen Tages ist das architektonische Erbe.

Italiano :

Il fine settimana del 20 e 21 settembre, venite a (ri)scoprire il patrimonio della regione di Ancenis durante le Giornate europee del patrimonio (JEP)! Quest’anno, 2025, il tema è il patrimonio architettonico.

Espanol :

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, venga a (re)descubrir el patrimonio de la región de Ancenis durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) Este año, 2025, el tema es el patrimonio arquitectónico.

