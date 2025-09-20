Visite guidée de Gascogne Papier Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan Mimizan

Gratuit. Réservation obligatoire. Âge : +15 ans. Effectif : 30. Pièce d’identité obligatoire. Chaussures fermées type basket, pantalon long, pas de peau apparente sur le bas du corps. Bonne condition physique.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

La fabrication de la pâte à papier – Visite de Gascogne Papier

Entrez dans les coulisses de Gascogne Papier, qui vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir la fabrication du papier kraft naturel – un produit mono-matériau, biodégradable, recyclable et non blanchi.

À bord d’un bus, vous suivrez tout le processus de transformation, depuis le billon de bois jusqu’à la feuille de papier, en observant les différentes étapes de production et les savoir-faire techniques mobilisés.

Une immersion au cœur d’une filière locale qui allie innovation, tradition et respect de l’environnement.

Journées européennes du patrimoine 2025

