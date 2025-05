Visite Guidée de Grignan – Maison de Pays Grignan, 1 juin 2025 11:00, Grignan.

Drôme

Visite Guidée de Grignan

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6-12 ans

Début : Mardi 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-09-30 12:30:00

2025-06-01

1000 ans d’histoire à découvrir au fil des ruelles la Collégiale, le Beffroi, Madame de Sévigné…

Nos guides conférenciers vous feront découvrir le riche passé du village, aujourd’hui classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75 commercialisation@grignanvalreas-tourisme.com

English :

discover 1,000 years of history as you wander through the narrow streets: the Collegiate Church, the Belfry, Madame de Sévigné?

Our guides will show you the rich past of the village, now classified as one of France?s most beautiful villages.

German :

1000 Jahre Geschichte, die es in den Gassen zu entdecken gilt: die Stiftskirche, der Glockenturm, Madame de Sévigné?

Unsere Fremdenführer zeigen Ihnen die reiche Vergangenheit des Dorfes, das heute zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt.

Italiano :

scoprite 1.000 anni di storia passeggiando per le stradine: la Collegiata, il Campanile, Madame de Sévigné?

Le nostre guide vi aiuteranno a scoprire il ricco passato del villaggio, oggi annoverato tra i Borghi più belli di Francia.

Espanol :

descubra 1.000 años de historia paseando por sus callejuelas: la Colegiata, el Campanario, Madame de Sévigné?

Nuestros guías le ayudarán a descubrir el rico pasado del pueblo, catalogado hoy como uno de los Pueblos más Bonitos de Francia.

