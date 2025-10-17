Visite Guidée de Grignan Histoire du vin Maison de Pays Grignan

Visite Guidée de Grignan Histoire du vin

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-19 16:30:00

2025-10-17

Venez découvrir le village de Grignan à travers un circuit guidé présentant l’histoire du Vin

L’Histoire du Vin de l’Antiquité au début du 20ème siècle .

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75 commercialisation@grignanvalreas-tourisme.com

English :

Come and discover the village of Grignan on a guided tour presenting the history of wine:

« The History of Wine from Antiquity to the early 20th century ».

German :

Entdecken Sie das Dorf Grignan auf einem geführten Rundgang, der die Geschichte des Weins vorstellt:

« L’Histoire du Vin de l’Antiquité au début du 20ème siècle » (Die Geschichte des Weins von der Antike bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts).

Italiano :

Venite a scoprire il villaggio di Grignan con una visita guidata alla storia del vino:

« La storia del vino dall’antichità all’inizio del XX secolo ».

Espanol :

Venga a descubrir el pueblo de Grignan en una visita guiada por la historia del vino:

« La historia del vino desde la Antigüedad hasta principios del siglo XX ».

L’événement Visite Guidée de Grignan Histoire du vin Grignan a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes