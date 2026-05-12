Grignon

Visite guidée de Grignon

Grignon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Grignon recèle des trésors méconnus dont certains seront exceptionnellement accessibles lors de cette visite. Vous partirez sur les traces de Jean Dampt, sculpteur local qui fit carrière à Paris, vous visiterez l’église Saint-Jean-Baptiste récemment restaurée et vous pénétrerez dans l’enceinte du château, dont l’origine remonterait à l’époque de Sainte Reine. .

Grignon 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

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English : Visite guidée de Grignon

L’événement Visite guidée de Grignon Grignon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*