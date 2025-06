Visite guidée de Honfleur Honfleur 24 juin 2025 10:30

Calvados

Visite guidée de Honfleur Quai Lepaulmier Honfleur Calvados

Début : 2025-06-24 10:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-06-24

2025-07-01

2025-07-04

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-18

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-01

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-02

2025-09-09

2025-09-12

2025-09-16

2025-09-23

2025-09-26

Pour les fans de patrimoine, culture et architecture, nos visites des vieux quartiers vous font découvrir la prestigieuse histoire de Honfleur.

Explorez la cité médiévale et son secteur sauvegardé de 37 hectares, Honfleur regorge de Monuments Historiques.

Au détour d’une ruelle pavée découvrez l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnifique église en bois de Sainte Catherine et bien sur le célèbre Vieux Bassin.

Un véritable voyage dans le temps depuis les invasions vikings jusqu’aux peintres impressionnistes en passant par la Guerre de Cent Ans et les Grandes Épopées maritimes.

Gratuit pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB (sur présentation d’un justificatif de domicile le jour de l’animation)

Pour le tarif réduit et la gratuité un justificatif en cours de validité ou de moins de 3 mois, avec photographie ou accompagné d’un document d’identité sera demandé.

Quai Lepaulmier

Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Visite guidée de Honfleur

For fans of heritage, culture and architecture, our tours of the old quarters will help you discover Honfleur’s prestigious history.

Explore the medieval city and its 37-hectare protected area, Honfleur is brimming with historic monuments.

Take a turn down a cobbled lane and discover the ancient fortified town of l’Enclos, the Greniers à Sel, the Lieutenance, the magnificent wooden church of Sainte Catherine and, of course, the famous Vieux Bassin.

A journey through time, from the Viking invasions to the Impressionist painters, via the Hundred Years War and the Great Maritime Epics.

(free for residents of the Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB on presentation of proof of address on the day of the event)

For the reduced rate and free admission, you will be asked to produce valid proof of address or proof of address less than 3 months old, with a photograph or accompanied by an identity document.

German : Visite guidée de Honfleur

Für Fans von Kulturerbe, Kultur und Architektur bieten unsere Altstadtführungen einen Einblick in die glanzvolle Geschichte von Honfleur.

Erkunden Sie die mittelalterliche Stadt und ihren 37 Hektar großen geschützten Sektor, Honfleur ist voll von historischen Monumenten.

Entdecken Sie in den kopfsteingepflasterten Gassen die alte Festungsstadt Enclos, die Salzspeicher, die Lieutenance, die wunderschöne Holzkirche Sainte Catherine und natürlich das berühmte Vieux Bassin.

Eine wahre Zeitreise von den Wikingerinvasionen über den Hundertjährigen Krieg und die Großen Seefahrer-Epen bis hin zu den impressionistischen Malern.

Kostenlos für die Einwohner der Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB (gegen Vorlage eines Wohnsitznachweises am Tag der Veranstaltung)

Für den ermäßigten Tarif und den freien Eintritt wird ein gültiger oder weniger als 3 Monate alter Nachweis mit Foto oder in Verbindung mit einem Ausweisdokument verlangt.

Italiano :

Per gli appassionati di patrimonio, cultura e architettura, i nostri tour dei quartieri antichi vi faranno scoprire la prestigiosa storia di Honfleur.

Esplorate la città medievale e la sua area protetta di 37 ettari, Honfleur è ricca di monumenti storici.

Percorrete le strade acciottolate e scoprite l’antica città fortificata di l’Enclos, i Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnifica chiesa in legno di Sainte Catherine e, naturalmente, il famoso Vieux Bassin.

Fate un viaggio nel tempo, dalle invasioni vichinghe ai pittori impressionisti, passando per la Guerra dei Cento Anni e la Grande Epopea Marittima.

Gratuito per i residenti della Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB (su presentazione di un documento di identità il giorno dell’evento)

Per la tariffa ridotta e l’ingresso gratuito è necessario presentare un documento di identità valido o un documento di identità con meno di 3 mesi, munito di fotografia o accompagnato da un documento di identità.

Espanol :

Para los amantes del patrimonio, la cultura y la arquitectura, nuestros recorridos por el casco antiguo le harán descubrir la prestigiosa historia de Honfleur.

Explore la ciudad medieval y su zona protegida de 37 hectáreas, Honfleur está repleta de monumentos históricos.

Recorra las calles empedradas y descubra la antigua ciudad fortificada de l’Enclos, los Greniers à Sel, la Lieutenance, la magnífica iglesia de madera de Sainte Catherine y, por supuesto, el famoso Vieux Bassin.

Haga un viaje en el tiempo, desde las invasiones vikingas hasta los pintores impresionistas, pasando por la Guerra de los Cien Años y las Grandes Epopeyas Marítimas.

Gratuito para los residentes de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB (previa presentación de un justificante de domicilio el día del evento)

Para la tarifa reducida y la entrada gratuita, se exigirá un justificante de domicilio válido o con menos de 3 meses de antigüedad, con fotografía o acompañado de un documento de identidad.

