Visite guidée de la Banque de France à Saint-Brieuc, Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Visite guidée de la Banque de France à Saint-Brieuc Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

L’entrée se fait sur réservation, avec présentation d’une pièce d’identité.

Le lien d’inscription sera mis en ligne début septembre.

/ Limité à 20 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Banque de France ouvre pour la première fois et exceptionnellement sa succursale de Saint-Brieuc au public le 19 septembre 2026.

Institution bicentenaire, la Banque de France illustre depuis plus de deux siècles le rôle fondamental de la monnaie dans l’organisation de la société et la fluidité des échanges économiques. Cette ouverture exceptionnelle invite les visiteurs à découvrir l’histoire, les missions et le patrimoine porté par une institution au cœur de la vie économique française.

À travers une visite guidée de ses locaux, les visiteurs pourront explorer les savoir-faire, les métiers, les valeurs et l’évolution de la Banque de France, tout en découvrant le rôle qu’elle joue aujourd’hui en matière de stabilité monétaire et financière, d’innovation et de service à l’économie. Cette immersion permettra également de mieux comprendre l’histoire monétaire de notre pays et l’action de l’institution dans la préservation et la valorisation du patrimoine qui lui est associé.

Accessible à tous, cette ouverture offre l’opportunité de porter un regard original sur le patrimoine économique, monétaire et institutionnel français.

Le circuit de visite guidée, d’une durée d’1h10, se déroule par groupes de 6 personnes. Les visiteurs pourront accéder à des espaces habituellement non ouverts au public et rencontrer les équipes de la Banque de France.

L’entrée se fait sur réservation, avec présentation d’une pièce d’identité.

Banque de France, Succursale de Saint-Brieuc 3 Bd Waldeck Rousseau 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 3414 https://www.banque-france.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-banque-de-france-a-saint-brieuc »}]

La Banque de France ouvre pour la première fois et exceptionnellement sa succursale de Saint-Brieuc

©Banquedefrance