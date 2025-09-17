Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Banque de France de Niort Niort

Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Banque de France de Niort Niort mercredi 17 septembre 2025.

Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025

Banque de France de Niort 91 Rue de la Gare Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Vous passez peut-être devant tous les jours, mais savez-vous ce qu’on y fait ?

Derrière les murs de la succursale de NIORT, vous trouverez surtout des agents à votre service.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la succursale de Niort ouvrira exceptionnellement ses portes au public le MERCREDI 17 septembre de 9H à 17H

Une occasion rare de découvrir

– les coulisses d’une grande institution.

– nos missions stratégie bancaire, stabilité financière et services à l’économie et à la société, avec l’inclusion bancaire, l’appui aux entreprises, etc.

– échanger avec celles et ceux qui font vivre cette institution au quotidien.

Ce qui rend cette visite unique à Niort ? Venez le découvrir par vous-même…

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025

9h00 -17H00 sur inscription

91 RUE DE LA GARE

79000 NIORT

Nous vous attendons très nombreux. .

Banque de France de Niort 91 Rue de la Gare Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 62 65 jean-luc.euzeby@banque-france.fr

English : Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025

German : Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025

Italiano :

Espanol : Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025

L’événement Visite guidée de la Banque de France de Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Niort a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Niort Marais Poitevin