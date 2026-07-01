Visite guidée de la Base V1 de Guerville, Base V1 Nr161 de Guerville – Poteau de Montauban, Grandcourt

Informations pratiques

Visite guidée de la Base V1 de Guerville 19 et 20 septembre Base V1 Nr161 de Guerville – Poteau de Montauban Seine-Maritime

Durée 2h, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Base V1 Nr161 de Guerville – Poteau de Montauban

Site de 2ème génération

Venez assister à la visite guidée de cette base au lourd passé historique : elle fut l’une des 10 premières bases de lancement à ouvrir le feu sur Londres durant la nuit du 1 au 13 juin 1944.

– Visite guidée à 10h le samedi 19 et dimanche 20

– Vente d’ouvrages liés à la Seconde Guerre Mondiale

Base V1 Nr161 de Guerville – Poteau de Montauban Poteau de Montauban, D14, 76340 Guerville Grandcourt 76660 Seine-Maritime Normandie 02 35 17 61 09 http://www.v1histoireetpatrimoine.fr/ https://www.tourisme-aumale-blangy.fr/ [{« type »: « email », « value »: « tourisme@cciabb.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 17 61 09 »}] Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022, la Communauté de Communes Interrégionale Aumale – Blangy-sur-Bresle organise samedi 19 et dimanche 20 septembre, des visites guidées de l’ancienne base de lancement de V1 du Poteau de Montauban, sur la commune de Guerville. .

Ces visites permettront d’aborder le fonctionnement du V1 et sa mise en œuvre, ainsi qu’un tour descriptif des différents bâtiments techniques et l’historique connu du site en 1944. Direction Guerville (76340) – Traversez le village puis suivre le panneau directionnel « Site V1 » – Prendre la D14 en direction du château d’Eau – Sur place : Parking

Base V1 Nr161 de Guerville – Poteau de Montauban

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