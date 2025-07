Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse

Visite guidée de la Basilique de Marienthal Kaltenhouse jeudi 31 juillet 2025.

Visite guidée de la Basilique de Marienthal

Découvrez les secrets et l’histoire de ce lieu de pèlerinage à l’occasion d’une visite guidée.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Visite guidée de ce lieu de pèlerinage la Basilique de Marienthal nous livre ses secrets sous la conduite de Monsieur Philippe Fleck. .

English :

Discover the secrets and history of this pilgrimage site on a guided tour.

German :

Entdecken Sie bei einer geführten Tour die Geheimnisse und die Geschichte dieses Pilgerortes.

Italiano :

Scoprite i segreti e la storia di questo luogo di pellegrinaggio con una visita guidata.

Espanol :

Descubra los secretos y la historia de este lugar de peregrinación en una visita guiada.

