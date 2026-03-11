Visite guidée de la Basilique de Mézières, ses vitraux et son trésor d’art sacré Charleville-Mézières

Visite guidée de la Basilique de Mézières, ses vitraux et son trésor d’art sacré

Une visite de trésors en trésors Classée Monument Historique le 18 octobre 1901, cette église de style gothique flamboyant tardif est bâtie à partir de 1499. Sa construction va durer près de 120 ans, utilisant les fondations et certains éléments d’une église romane primitive. Elle reçoit le nom de Notre-Dame de l’Espérance au début du XIXème siècle lorsqu’elle accueille la statue de la Vierge Noire. Honorée depuis le Xe siècle, La Vierge Noire de Mézières génère un pèlerinage annuel qui a perduré jusqu’en 1962 ! L’actuelle statue de pierre remplace celle de bois brûlée en 1643.Érigée au rang de Basilique par le Pape Pie XII en 1946, l’Église, devenue Cathédrale d’un jour, voit le mariage du roi de France Charles IX avec Elisabeth d’Autriche en 1570. De nombreuses fois ravagée et bombardée au cours des conflits de l’histoire, Notre Dame est toujours rebâtie tel un phœnix renaissant des ces cendres.Après la seconde guerre mondiale, un appel est lancé pour la fabrication des nouveaux vitraux. C’est le peintre et sculpteur René Dürrbach, collaborateur et ami de Picasso, qui vient tout juste de terminer les vitraux de l’église d’Epenoy dans le Doubs, qui reçoit la commande. 1 000 m2 de surface, 62 vitraux et 6 oculi, sont alors réalisés entre 1954 et 1979.Témoin de l’Art non-figuratif de la seconde moitié du XXe siècle, l’artiste utilise le symbolisme des couleurs, des nombres et des signes fondamentaux. Il réalise ainsi un parcours de méditation dédié à la Vierge Marie.Enfin, un ultime joyau est abrité dans l’ancienne sacristie entièrement rénovée de la Basilique le Trésor d’art sacré des Ardennes. Une cinquantaine de chefs-d’œuvre et d’objets précieux qui sont restés cachés pendant longtemps dans des sacristies et des réserves d’églises du département.Inauguré en juillet 2018, le Trésor présente des statues anciennes, des reliquaires précieux, des calices orfévrés, des chasubles brodées et des tableaux au sein d’un espace muséographique moderne. Des objets d’exception qui témoignent du savoir-faire des artisans du XIIIe siècle au XIXe siècle dans les Ardennes.

A visit from treasure to treasure Classified as a Monument Historique on October 18, 1901, this late flamboyant Gothic church was built from 1499 onwards. It took almost 120 years to build, using the foundations and elements of an early Romanesque church. It was renamed Notre-Dame de l’Espérance in the early 19th century, when the statue of the Black Madonna was added. Honored since the 10th century, the Vierge Noire de Mézières generated an annual pilgrimage that lasted until 1962! The current stone statue replaces the wooden one burnt down in 1643.Erected as a Basilica by Pope Pius XII in 1946, the Church, which became a Cathedral for a day, saw the marriage of French King Charles IX to Elisabeth of Austria in 1570.Repeatedly ravaged and bombed during the conflicts of history, Notre Dame is always rebuilt like a phoenix rising from the ashes.After the Second World War, a call went out for new stained-glass windows. The painter and sculptor René Dürrbach, a friend and collaborator of Picasso, who had just completed the stained glass windows in the church at Epenoy in the Doubs region of France, received the order. between 1954 and 1979, Dürrbach created a 1,000 m2 surface, 62 stained-glass windows and 6 oculi, reflecting the non-figurative art of the second half of the 20th century. Finally, a final jewel is housed in the Basilica’s completely renovated former sacristy: the Trésor d’art sacré des Ardennes. Inaugurated in July 2018, the Treasure presents ancient statues, precious reliquaries, gold-plated chalices, embroidered chasubles and paintings in a modern museographic space. These exceptional objects bear witness to the skills of craftsmen from the 13th to the 19th centuries in the Ardennes.

