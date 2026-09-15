Visite guidée de la basilique St-Pierre Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
samedi 24 octobre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de la basilique St-Pierre
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 15:00:00
Date(s) :
2026-10-24
En compagnie d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil. Détails sculptés de l’orgue baroque, vitraux chamarrés, précieuses reliques : huit siècles de trésors se dévoilent sous les majestueuses voûtes gothiques.
Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la basilique St-Pierre
L’événement Visite guidée de la basilique St-Pierre Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Visite guidée de l’&cclesia Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains 15 septembre 2026
- Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 15 septembre 2026
- Rencontre dédicace : Chantal Delacôte Place de la Baille Luxeuil-les-Bains 15 septembre 2026
- 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 16 septembre 2026
- Visite guidée Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains 16 septembre 2026