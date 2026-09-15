Visite guidée de la basilique St-Pierre Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de la basilique St-Pierre

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-24

En compagnie d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil. Détails sculptés de l’orgue baroque, vitraux chamarrés, précieuses reliques : huit siècles de trésors se dévoilent sous les majestueuses voûtes gothiques.

Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite guidée de la basilique St-Pierre

L’événement Visite guidée de la basilique St-Pierre Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)