Visite guidée de la bastide de Libourne Libourne

12 Quai Souchet Libourne Gironde

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-30 2025-12-22

En famille, entre amis, participez à une visite guidée du centre historique de Libourne. Béatrice vous fera découvrir la confluence, la Tour du Grand Port, la Place du marché et son Hôtel de Ville de style néo gothique. Puis l’église Saint Jean Baptiste et son trésor une épine de la couronne du Christ donnée par Charlemagne.

– Visite familiale

– Découverte du Libourne d’hier et d’aujourd’hui

– Validation de la visite si 4 personnes inscrites minimum, arrêt des ventes la veille à 17h si minimum non atteint .

12 Quai Souchet Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04 bienvenue@tourisme-libournais.com

