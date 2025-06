Visite guidée de la Bastide de Montfaucon Montfaucon 2 juillet 2025 17:00

Lot

Visite guidée de la Bastide de Montfaucon Montfaucon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-02 17:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-02

L’association Des Pierres en Héritage organise chaque mercredi de Juillet et d’Août une visite guidée gratuite de la bastide de Montfaucon.

A 17h, sur réservation uniquement auprès de Christian. .

Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 81 84 20 64

English :

The Des Pierres en Héritage association organizes a free guided tour of the bastide town of Montfaucon every Wednesday in July and August.

German :

Der Verein Des Pierres en Héritage organisiert jeden Mittwoch im Juli und August eine kostenlose Führung durch die Bastide von Montfaucon.

Italiano :

L’associazione Des Pierres en Héritage organizza ogni mercoledì di luglio e agosto una visita guidata gratuita alla città bastide di Montfaucon.

Espanol :

La asociación Des Pierres en Héritage organiza todos los miércoles de julio y agosto una visita guiada gratuita a la bastida de Montfaucon.

L’événement Visite guidée de la Bastide de Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Labastide-Murat