Visite guidée de la bastide de Villeréal Place de la Halle Villeréal

Place de la Halle Office de tourisme Coeur de Bastides Villeréal Lot-et-Garonne

Venez découvrir la bastide de Villeréal en compagnie d’Alexandra, guide conférencière, lors de visites guidées les mardis matins en juillet et août, au départ de l’Office de Tourisme.

Tous les mardis du 1er juillet au 26 août 2025, à 10h30, Alexandra guide conférencière à l’Office de Tourisme, vous propose une visite guidée en français de la bastide de Villeréal d’environ 1h.

Équipés d’un audio-guide, vous découvrirez son histoire et l’architecture typique de cette bastide fondée par Alphonse de Poitiers. Villeréal est classée parmi Les Plus Beaux Villages de France depuis 2018 !

Rendez-vous 20 minutes avant au Bureau d’Informations Touristiques de Villeréal, place de la Halle.

Réservation obligatoire, départ assuré à partir de 5 personnes. .

Place de la Halle Office de tourisme Coeur de Bastides Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

English : Visite guidée de la bastide de Villeréal

Come and discover the bastide town of Villeréal in the company of Alexandra, tour guide, on Tuesday mornings in July and August, departing from the Tourist Office.

Reservations essential, departures guaranteed for groups of 5 or more.

German : Visite guidée de la bastide de Villeréal

Entdecken Sie die Bastide von Villeréal in Begleitung der Fremdenführerin Alexandra bei den Führungen, die im Juli und August dienstags vormittags vom Fremdenverkehrsamt aus angeboten werden.

Reservierung erforderlich, Abfahrt ab 5 angemeldeten Personen gewährleistet.

Italiano :

Venite a scoprire la città bastionata di Villeréal in compagnia della guida turistica Alexandra, il martedì mattina di luglio e agosto, con partenza dall’Ufficio del Turismo.

È indispensabile la prenotazione, con un minimo di 5 persone.

Espanol : Visite guidée de la bastide de Villeréal

Venga a descubrir la ciudad bastide de Villeréal en compañía de Alexandra, guía turística, los martes por la mañana en julio y agosto, con salida de la Oficina de Turismo.

Imprescindible reservar, con un mínimo de 5 personas inscritas.

