Visite guidée de la bâtisse de Georges Durand Beautour La Roche-sur-Yon

Visite guidée de la bâtisse de Georges Durand Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h30, 16h30 Beautour Vendée

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Beautour, un exemple de domaine rural

Découvrez l’ancienne demeure de Georges Durand lors d’une visite guidée, enrichie d’une exposition de photographies historiques présentant les pièces telles qu’elles étaient de son vivant.

Beautour Route de Beautour, 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire https://www.georgesdurand-beautour.org/ Lieu-dit, marqué par la présence de la maison de maître de Georges Durand (1886-1964), sur lequel il a constitué une partie de sa collection naturaliste.

Association Georges Durand Beautour