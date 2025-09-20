Visite guidée de la Bibliothèque des Grands Moulins Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité Paris

Visite guidée de la Bibliothèque des Grands Moulins Samedi 20 septembre, 11h00 Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité Paris

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les anciens Grands Moulins de Paris, construits entre 1917 et 1921 par Georges Wybo, ont poursuivi leur activité de meunerie jusqu’en 1996. Après leur réhabilitation et leur transformation en bâtiment universitaire par le cabinet de Rudy Ricciotti entre 2004 et 2006, les Grands Moulins demeurent, dans leur enveloppe extérieure, un témoignage puissant de l’architecture industrielle du début du XXe siècle. Aujourd’hui, la bibliothèque Grands Moulins, spécialisée en sciences, arts, lettres, humanités et sciences sociales, fait partie intégrante du réseau des bibliothèques de l’université Paris Cité.

« Des Grands Moulins à la bibliothèque universitaire »

Parcours sur le site des Grands Moulins, à l’extérieur puis à l’intérieur de la bibliothèque, sur inscription. Ce parcours retrace l’historique du site industriel des Grands Moulins de Paris :

– visites courtes (1h) : départs à 13h30, 14h30, 15h30 et 17h30

– visites longues (1h30) : départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

Exposition « Papier Pain: le sachet de pain dans sa diversité »

Haut lieu de tradition meunière, la bibliothèque Grands Moulins vous propose de découvrir un panorama inédit des sachets de pain de France et d’ailleurs. Une exposition originale mêlant sémiologie, sociologie, histoire culturelle et humour et qui vous laissera « bouche blé » !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la BU Grands Moulins par téléphone : 01 57 27 66 71

Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité 5 rue Thomas Mann 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France 01 57 27 66 57

La bibliothèque des Grands Moulins qui occupe aujourd'hui une grande partie du bâtiment, a ouvert ses portes au public en 2007. Elle est l'une des plus importantes bibliothèques du vaste réseau pluridisciplinaire des bibliothèques universitaires – Université de Paris. 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris Métro : Ligne 14 (Bibliothèque François Mitterrand) RER : C (Bibliothèque François Mitterrand) Tramway: T3a (Avenue de France) Bus : 62, 64, 71, 89, 132, 325)

