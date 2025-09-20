Visite guidée de la bibliothèque d’étude et de conservation Bibliothèque d’étude et de conservation Besançon

Visite guidée de la bibliothèque d’étude et de conservation Bibliothèque d’étude et de conservation Besançon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la bibliothèque d’étude et de conservation 20 et 21 septembre Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs

Pour les inscriptions, se renseigner sur bibliotheques.besancon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez en balade dans l’immensité des réserves de la bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon. Un véritable voyage dans le temps plein d’émotions pour découvrir la face cachée de la bibliothèque, son histoire et ses trésors !

Des départs de visite sont prévus samedi 20 septembre à 10h,11h,15h,16h et 17h, et dimanche 21 septembre à 10h,11h et de 13h30 à 18h en continu.

Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://bibliotheques.besancon.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bibliothèques et Archives municipales de Besançon