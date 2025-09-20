Visite guidée de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Paris

Visite guidée de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet Paris

3 créneaux de visites sont ouverts samedi 20 septembre pour les JEP : 14h, 15h30 et 17h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’équipe de la BLJD est heureuse de vous annoncer l’ouverture au public de ses nouveaux espaces de visite à partir du samedi 20 septembre 2025, pour les Journées européennes du patrimoine.

La bibliothèque vous propose une plongée dans les sociabilités littéraires et artistiques du XXe siècle, à travers la reconstitution de cabinets de travail de quelques figures majeures de la littérature. Cette visite, qui fait écho à l’exposition présentée au Centre Culturel Irlandais, sera aussi l’occasion d’explorer les liens entre Paris et l’Irlande dans la littérature et les arts.

Après les Journées européennes du patrimoine, les visites seront organisées les mercredis et vendredis à 14h et 16h. Pour les réservations (gratuites) : doucet@bljd.sorbonne.fr / 01.44.41.97.90.

La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet porte le nom de son fondateur et mécène : le couturier parisien Jacques Doucet. Elle conserve des collections qui illustrent l'environnement de travail des écrivains de la « modernité littéraire » depuis Baudelaire : manuscrits, archives, bibliothèques personnelles, bureaux, objets familiers et collections d'art.

RER : ligne B : Luxembourg

Bus : lignes 21, 27, 38, 84, 85, 89

