Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8 Bibliothèque de l’Université Paris 8 Saint-Denis
Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8 Bibliothèque de l’Université Paris 8 Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8 Samedi 20 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Université Paris 8 Seine-Saint-Denis
Accessible aux handicaps moteurs, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
La bibliothèque universitaire de Paris 8, construite en 1998 par l’architecte Pierre Riboulet et équipée par le designer Albert Gilles-Cohen, est « un bâtiment-pont peuplé d’oiseaux-livres« .
Conçue pour accompagner les apprentissages, elle constitue un témoignage durable du patrimoine architectural de la Seine-Saint-Denis.
Elle porte en fronton des anagrammes de l’Oulipo (L’avenir est aux lecteurs / Seul astre exact un livre) et propose à ses 23 000 étudiants une surface de 15000 m², 400 000 livres et un matériel numérique de pointe.
Nous vous proposons de la visiter le samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 17h.
Nous vous accueillerons autour d’un café, nous déambulerons ensemble dans les espaces publics et les magasins, et nous terminerons par l’exposition du hall d’accueil. Vous pourrez y choisir des livres sur l’étagère Dons de livres.
Bibliothèque de l’Université Paris 8 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 40 69 69 http://www.univ-paris8.fr/ https://www.bu.univ-paris8.fr/ Entrée libre
Visite commentée
@paris8