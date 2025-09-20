Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8 Bibliothèque de l’Université Paris 8 Saint-Denis

Visite guidée de la bibliothèque universitaire Paris 8 Samedi 20 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Université Paris 8 Seine-Saint-Denis

Accessible aux handicaps moteurs, entrée libre

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

La bibliothèque universitaire de Paris 8, construite en 1998 par l’architecte Pierre Riboulet et équipée par le designer Albert Gilles-Cohen, est « un bâtiment-pont peuplé d’oiseaux-livres« .

Conçue pour accompagner les apprentissages, elle constitue un témoignage durable du patrimoine architectural de la Seine-Saint-Denis.

Elle porte en fronton des anagrammes de l’Oulipo (L’avenir est aux lecteurs / Seul astre exact un livre) et propose à ses 23 000 étudiants une surface de 15000 m², 400 000 livres et un matériel numérique de pointe.

Nous vous proposons de la visiter le samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 17h.

Nous vous accueillerons autour d’un café, nous déambulerons ensemble dans les espaces publics et les magasins, et nous terminerons par l’exposition du hall d’accueil. Vous pourrez y choisir des livres sur l’étagère Dons de livres.

Bibliothèque de l'Université Paris 8 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis

