Visite guidée de la Binnetière, La binnetiere, Lignou

Visite guidée de la Binnetière 18 – 20 septembre La binnetiere Orne

Animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Manoir du XVe siècle en restauration, étang, arbres remarquables, zone humide, pressoir à cidre.

La binnetiere La binnetiere, 61220 Lignou Lignou 61220 Orne Normandie Batiment pierre et torchis dont l origine remonte au 13 ou 14 ene siecle. Moulin et boulangerie, pressoir a cidre, chenes anciens remarquables, etangs , zone humide. Prairie.

Manoir du 15es en restauration, étang, arbres remarquables, zone humide, pressoiràcidre.

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