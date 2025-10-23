Visite guidée de la boulangerie du port Maison Hascoët Port de Plaisance Perros-Guirec

Port de Plaisance 69 Rue Ernest Renan Perros-Guirec Côtes-d'Armor

2025-10-23 10:00:00

2025-10-23 11:00:00

2025-10-23

Venez découvrir les coulisses de la Boulangerie du Port ! Ici, tout est pétri, façonné et cuit sur place avec soin et savoir-faire.

Comment sont préparés les viennoiseries de votre petit-déjeuner, comment est cuit votre pain préféré ?

Vous apprendrez comment se déroulent les différentes étapes de fabrication, de la préparation de la pâte à la cuisson au four, pour mieux comprendre ce qui fait le goût unique des produits.

C’est aussi l’occasion de participer à un atelier et de mettre la main à la pâte !

Accompagné par notre équipe d’artisans boulangers et pâtissiers qui a participé à l’émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6 en 2017 et 2024.

Une visite conviviale qui donne envie de redécouvrir le pain et les douceurs faites maison.

Tarif 2,50 € par adulte, gratuit 18 ans et demandeurs d’emploi .

Port de Plaisance 69 Rue Ernest Renan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

