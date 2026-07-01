Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ascain

Informations pratiques

Ascain

Visite guidée de la brasserie Akerbeltz

Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Visite guidée dans la fabrique et explications dans l’espace bar. .

Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 84 21 accueilboutique@akerbeltz.fr

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English : Visite guidée de la brasserie Akerbeltz

L’événement Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Ascain a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque