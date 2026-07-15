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Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ascain

vendredi 14 août 2026 · Zone Artisanale Larre Lore · Ascain

Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ascain

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Zone Artisanale Larre Lore
Adresse
Akerbeltz
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Ascain

Visite guidée de la brasserie Akerbeltz

Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Visite guidée dans la fabrique et explications dans l’espace bar.   .

Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 84 21  accueilboutique@akerbeltz.fr

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English : Visite guidée de la brasserie Akerbeltz

L’événement Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Ascain a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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