Visite guidée de la Brasserie de Lutterbach Lutterbach

6 rue du Houblon Lutterbach Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-22 12:00:00

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22

La visite se déroule en deux temps. D’abord il s’agit de replonger dans le passé, aux débuts de la Brasserie en 1648. La visite se poursuit dans la galerie de la Micro-Brasserie afin de présenter les étapes de la fabrication de la bière selon leur Maître Brasseur. Elle se termine par une dégustation de bières artisanales.

A partir de 12 ans.

Célèbre pour ses différentes variétés de bières depuis 168, la Brasserie de Lutterbach était fermée depuis 2006.

Ce symbole d’unité chargé d’histoire et cher au coeur des Lutterbachois s’est offert une nouvelle jeunesse en 2018. La Brasserie vous invite à nouveau à déguster ses délicieuses bières artisanales. La Brasserie dispose d’un côté Bar, d’une partie restaurant, d’une terrasse estivale et d’une salle de fêtes à louer pour des événements privés.

+33 3 89 35 48 48

English :

The visit takes place in two stages. The first is a trip back in time to the brewery’s beginnings in 1648. The tour then moves on to the Micro-Brasserie gallery, where the Master Brewer explains the different stages in the brewing process. The tour ends with a tasting of craft beers.

Ages 12 and up.

German :

Die Besichtigung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst geht es darum, in die Vergangenheit einzutauchen, zu den Anfängen der Brauerei im Jahr 1648. Die Führung wird in der Galerie der Mikro-Brauerei fortgesetzt, um die Schritte der Bierherstellung nach ihrem Braumeister zu zeigen. Sie endet mit einer Verkostung von handwerklich gebrauten Bieren.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

La visita si svolge in due fasi. La prima è un viaggio a ritroso nel tempo fino agli inizi del birrificio nel 1648. La visita si sposta poi nella galleria della Micro-Brasserie, dove il Mastro Birraio spiega le diverse fasi di produzione della birra. La visita si conclude con una degustazione di birre artigianali.

Per bambini a partire dai 12 anni.

Espanol :

La visita se desarrolla en dos etapas. La primera es un viaje en el tiempo hasta los inicios de la cervecería en 1648. A continuación, se pasa a la galería de la Micro-Brasserie, donde el Maestro Cervecero explica las diferentes etapas de la fabricación de la cerveza. La visita termina con una degustación de cervezas artesanales.

Para niños a partir de 12 años.

