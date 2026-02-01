Visite guidée de la Brasserie du Pays Welche Lapoutroie

Visite guidée de la Brasserie du Pays Welche

84 rue du général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2026-02-09 15:00:00

fin : 2026-03-06 15:45:00

2026-02-09

Visitez une brasserie artisanale suivie d’une dégustation de deux bières aux saveurs variées.

Envie de découvrir le monde de la bière artisanale?

Pendant les vacances scolaires, nous vous proposons une visite guidée gratuite de notre brasserie familiale, située à Lapoutroie, au cœur du Pays Welche, dans la Vallée de Kaysersberg. Visite de la brasserie, étapes de fabrication,… et dégustation!

• Visite guidée du lundi au vendredi

• Sans inscription rendez-vous directement sur place

• Dégustation offerte

Bonus Possibilité de visiter librement le Musée des Eaux de Vie, juste face à la brasserie.

84 rue du général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 26 brasserie@brasseriedupayswelche.fr

English :

Visit a craft brewery followed by a tasting of two beers in a variety of flavors.

