Visite guidée de la brasserie Les Mousses du Dahu (La Perrière 73120) Vendredi 04 septembre Brasserie Les Mousses du Dahu Brides-les-Bains vendredi 4 septembre 2026.

Brides-les-Bains

Visite guidée de la brasserie Les Mousses du Dahu (La Perrière 73120) Vendredi 04 septembre

Brasserie Les Mousses du Dahu 34 route de contregon Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-09-04 17:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Les Vendredis Bière & Terroir Plongez au cœur de notre brasserie !

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Brasserie Les Mousses du Dahu 34 route de contregon Brides-les-Bains 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 67 11 contact@lesmoussesdudahu.com

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English :

Beer & Local Flavors Fridays: Dive into the heart of our brewery!

L’événement Visite guidée de la brasserie Les Mousses du Dahu (La Perrière 73120) Vendredi 04 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains