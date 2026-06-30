Visite guidée de la brasserie Les Mousses du Dahu (La Perrière 73120) Vendredi 24 juillet Brasserie Les Mousses du Dahu Brides-les-Bains
vendredi 24 juillet 2026 · Brasserie Les Mousses du Dahu · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Visite guidée de la brasserie Les Mousses du Dahu (La Perrière 73120) Vendredi 24 juillet
Brasserie Les Mousses du Dahu 34 route de contregon Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 17:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Les Vendredis Bière & Terroir Plongez au cœur de notre brasserie !
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Brasserie Les Mousses du Dahu 34 route de contregon Brides-les-Bains 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 67 11 contact@lesmoussesdudahu.com
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English :
Beer & Local Flavors Fridays: Dive into the heart of our brewery!
L’événement Visite guidée de la brasserie Les Mousses du Dahu (La Perrière 73120) Vendredi 24 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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