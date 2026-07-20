Informations pratiques

Prats-de-Mollo-la-Preste

VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE

Avenue du Haut Vallespir Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez les coulisses de la brasserie lors d’une visite guidée, puis choisissez la formule qui vous convient visite + verre souvenir ou visite + 2 boissons.

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Avenue du Haut Vallespir Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 88 58 59 29

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English :

Take a guided tour behind the scenes of the brewery, then choose the package that’s right for you: tour + a souvenir glass or tour + 2 drinks.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR