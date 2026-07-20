VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE Prats-de-Mollo-la-Preste
vendredi 21 août 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste
Informations pratiques
Prats-de-Mollo-la-Preste
VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE
Avenue du Haut Vallespir Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez les coulisses de la brasserie lors d’une visite guidée, puis choisissez la formule qui vous convient visite + verre souvenir ou visite + 2 boissons.
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Avenue du Haut Vallespir Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 88 58 59 29
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English :
Take a guided tour behind the scenes of the brewery, then choose the package that’s right for you: tour + a souvenir glass or tour + 2 drinks.
L’événement VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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