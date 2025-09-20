Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque Médiathèque La Buanderie Clamart

Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque Médiathèque La Buanderie Clamart samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque La Buanderie Hauts-de-Seine

Inscriptions en ligne, dans l’agenda des Médiathèques de Clamart ou par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Construit en 1893, ce bâtiment était initialement une annexe de service de la Maison Ferrari. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 une médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle.

Médiathèque La Buanderie Place Ferrari, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 0186631230 https://mediatheques.valleesud.fr https://www.flickr.com/photos/mediathequesclamart-suddeseine/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.valleesud.fr/evenement/agenda »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 86 63 12 30 »}] En transports en commun : train au départ de la gare Montparnasse ou M 12 « Corentin Celton » puis bus 189 direction Georges Pompidou arrêt « Plessis Piquet » ou bus 191 direction Place du Garde arrêt « Mairie de Clamart ». Clamibus, arrêt « Mairie de Clamart » Station Autolib la plus proche : 1 place Ferrari (station sans borne d’abonnement)

Visite commentée

Ville de Clamart