Visite guidée de la Buanderie spéciale enfants Médiathèque La Buanderie Clamart

À partir de 8 ans. Nombre de places limité à 20 enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Construit en 1893, ce bâtiment était initialement une annexe de service de la Maison Ferrari. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 une médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle.

Médiathèque La Buanderie Place Ferrari, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France En transports en commun : train au départ de la gare Montparnasse ou M 12 « Corentin Celton » puis bus 189 direction Georges Pompidou arrêt « Plessis Piquet » ou bus 191 direction Place du Garde arrêt « Mairie de Clamart ». Clamibus, arrêt « Mairie de Clamart » Station Autolib la plus proche : 1 place Ferrari (station sans borne d'abonnement)

Visite commentée

Ville de Clamart