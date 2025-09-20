Visite guidée de la cabane Vauban Cabane Vauban Jullouville

Visite guidée de la cabane Vauban Cabane Vauban Jullouville samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la cabane Vauban Samedi 20 septembre, 14h00 Cabane Vauban Manche

Durée 1h, RDV 14h Chemin du Corps de Garde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Visite accompagnée de la Cabane Vauban de Jullouville, son histoire et sa réhabilitation.

RDV 14h Chemin du Corps de Garde.

Durée : 1h – Tout public – Gratuit

Cabane Vauban Chemin du Corps de Garde, 50610 Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie 02 33 91 10 20 https://www.jullouville.com/ https://www.facebook.com/Jullouvilleofficiel La Cabane Vauban de Jullouville fait partie d’un réseau de bâtiments de surveillance du littoral mis en place sur les instructions de Sébastien Le Prestre de Vauban Commissaire Général des Fortifications. La restauration récente de cet édifice situé sur le GR223 sentier du littoral et sur l’itinéraire des Chemins du Mont Saint-Michel met en valeur les richesses architecturales et historiques mais aussi les métiers et les savoir-faire de nos contemporains. Le samedi 16 septembre 2023 à 10 heures inauguration du Clou des Chemins du Mont Saint-Michel. L’occasion de découvrir l’actualité de cette association qui permet aux marcheurs de cheminer ensemble sur des itinéraires culturels. Verre de l’amitié, accès libre, gratuit. Rendez-vous sur place à 10 heures. En visite libre tous les jours. Piétons : accès GR223, par le chemin des Monts, par le chemin du Corps de Garde, par l’impasse des Genêts à proximité du parking avenue des Frégates, accès direct en véhicules par le chemin du Corps de Garde

Visite accompagnée de la Cabane Vauban de Jullouville, son histoire et sa réhabilitation.

Mairie de Jullouville