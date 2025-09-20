Visite guidée de la cabine cinéma Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Visite guidée de la cabine cinéma Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30 Centre Culturel – Espace Olivier Carol Ariège

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite guidée – Les coulisses de la cabine cinéma de l’Estive

Découvrez l’envers du décor et plongez dans l’univers technique du cinéma de l’Estive en visitant sa cabine de projection. Une occasion rare de comprendre comment la magie du grand écran prend vie !

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie 0534093780 http://www.lestive.com Depuis 1981, le cinéma de l'Estive s'est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

© Pamela Perschke