VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE La Canourgue

VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE La Canourgue vendredi 6 juin 2025.

VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE

Rue de la Ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Date(s) :

2025-06-06 2025-06-13 2025-06-20 2025-06-27 2025-07-02 2025-07-04 2025-07-09 2025-07-11 2025-07-16 2025-07-18 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-30 2025-08-01 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-22

Découvrez le village de La Canourgue, la « Petite Venise Lozérienne », son Histoire et ses monuments emblématiques.

Réservation conseillée, participation libre.

Limité à 25 participants.

Départ devant l’office de tourisme .

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale.

Découvrez le village de La Canourgue, la « Petite Venise Lozérienne », son Histoire et ses monuments emblématiques.

Réservation conseillée, participation libre.

Limité à 25 participants.

Départ devant l’office de tourisme .

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale. .

Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

English :

Discover the village of La Canourgue, the « Little Venice of Lozère », its history and emblematic monuments.

Reservations recommended, free participation.

Limited to 25 participants.

Departure in front of the tourist office.

The date of this event has been fixed in advance, but may be subject to change between now and the summer season.

German :

Entdecken Sie das Dorf La Canourgue, das « Klein Venedig der Lozère », seine Geschichte und seine symbolträchtigen Bauwerke.

Reservierung empfohlen, Teilnahme frei.

Begrenzt auf 25 Teilnehmer.

Start vor dem Tourismusbüro .

Der Termin für diese Veranstaltung wurde im Voraus festgelegt, kann sich aber bis zur Sommersaison noch ändern.

Italiano :

Scoprite il villaggio di La Canourgue, la « Piccola Venezia di Lozère », la sua storia e i suoi monumenti emblematici.

Prenotazione consigliata, ingresso gratuito.

Limitato a 25 partecipanti.

Partenza di fronte all’ufficio del turismo.

La data di questo evento è stata fissata in anticipo, ma può essere soggetta a modifiche da qui alla stagione estiva.

Espanol :

Descubra el pueblo de La Canourgue, la « Pequeña Venecia de Lozère », su historia y sus monumentos emblemáticos.

Se recomienda reservar, entrada gratuita.

Limitado a 25 participantes.

Salida frente a la oficina de turismo.

La fecha de este evento se ha fijado de antemano, pero puede estar sujeta a cambios de aquí a la temporada de verano.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2025-08-15 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn